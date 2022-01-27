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Здоровье27 января 2022 12:11

Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова не смогла вылететь на Олимпиаду в Пекин

От нее требуются документы о ранее перенесенном коронавирусе
Дмитрий Коренев
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Валерия Васнецова - в центре. Фото: Союз биатлонистов России

Валерия Васнецова - в центре. Фото: Союз биатлонистов России

Уроженка Удмуртии Валерия Васнецова, ныне представляющая Пермский край, не смогла вылететь в Пекин для участия в предстоящей зимней Олимпиаде-2022 из-за проблем с документами. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Вылет старшего тренера женской команды Михаила Шашилова, спортсменок Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина отложен как минимум на сутки – для въезда в Китай им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе», - говорится в сообщении.

Кроме того, у руководителя сервис-группы СБР Александра Печерского оказался положительный результат теста на ковид. Его заменит Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады.

Напомним олимпийские соревнования по биатлону стартуют 5 февраля. Помимо Васнецовой, Удмуртию в этом виде спорта в Пекине будет представлять Ульяна Нигматуллина (Кайшева).

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