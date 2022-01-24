Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал седьмое золото на чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере

Фото: Samuel Andersen, twitter.com/ParaSnowSports
Уроженец Алнашского района Удмуртии Владислав Лекомцев победил во всех семи гонках Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта в норвежском Лиллехаммере, в которых успел принять участие. Об этом сообщает IZHLIFE.
«Так, к шести индивидуальным золотым наградам в индивидуальных гонках по биатлону и лыжным гонкам, 23 января Лекомцев добавил медаль высшего достоинства еще и в лыжной эстафете в составе сборной России», - пишет городской портал.
Напомним, 5 марта в Пекине стартуют зимние Паралимпийские игры
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