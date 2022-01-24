Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев завоевал седьмое золото на чемпионате мира в норвежском Лиллехаммере

Фото: Samuel Andersen, twitter.com/ParaSnowSports

Уроженец Алнашского района Удмуртии Владислав Лекомцев победил во всех семи гонках Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта в норвежском Лиллехаммере, в которых успел принять участие. Об этом сообщает IZHLIFE.

«Так, к шести индивидуальным золотым наградам в индивидуальных гонках по биатлону и лыжным гонкам, 23 января Лекомцев добавил медаль высшего достоинства еще и в лыжной эстафете в составе сборной России», - пишет городской портал.

Напомним, 5 марта в Пекине стартуют зимние Паралимпийские игры

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев взял 5-е золото на чемпионате мира в Лиллехаммере

2 биатлонистки из Удмуртии выступят на Олимпиаде в Пекине

Биатлонист из Ижевска Александр Поварницын взял бронзу в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Швеции