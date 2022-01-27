Бармена из Ижевска подозревают в краже 35 тысяч рублей с банковской карты клиента

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Фото: pixabay.com

41-летнюю сотрудницу одного из баров в Индустриальном районе Ижевска задержали по подозрению в хищении денег с банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, ранее в полицию обратился 65-летний слесарь одного из ижевских предприятий.

Мужчина потерял карту в баре в канун Нового года. Установлено, что женщина, работающая там барменом, нашла карту и потратила с нее 35 тысяч рублей, совершив покупки в магазине и в самом баре.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета)», - сообщили в ведомстве.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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