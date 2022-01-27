Лжесотрудники «Госуслуг» пытались похитить 200 тысяч рублей у жительницы Сарапула

Злоумышленники попытались оформить на женщину кредит. Фото: архив КП в Ижевске

Телефонные мошенники пытались похитить у 42-летней жительницы Сарапула 200 тысяч рублей, однако женщина вовремя раскусила преступный замысел и обратилась в полицию. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.

Сарапульчанка рассказала полицейским, что ей поступил телефонный звонок от «сотрудника портала Госуслуг». Звонивший сообщил женщине, что с ее личного аккаунта была заказана справка из налоговой для оформления кредита, и предупредил, что справку могли оформить мошенники. Злоумышленник попросил продиктовать ему смс-код для блокировки получения кредитов с аккаунта. Обманутая женщина сообщила код.

На следующий день ей вновь позвонили – на этот раз «сотрудник банка». Он сообщил женщине, что на нее пытаются оформить кредит в размере 200 тысяч рублей. Во избежание мошенничества сарапульчанке предложили пойти в отделение банка и подать письменную заявку на кредит на ту же сумму. Женщина сообразила, что ее пытаются обмануть, прекратила разговор и обратилась в полицию.

«По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.159 УК РФ», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве напоминают: в случае, если у пользователя портала государственных услуг не подключено несколько видов идентификации при входе в личный кабинет, злоумышленникам достаточно знать номер телефона гражданина и пароль из смс-сообщения, чтобы войти в аккаунт, похитить персональные данные и оформить кредит.

Для защиты профиля гражданам рекомендуют:

- добавить контрольный вопрос;

- установить дополнительную идентификацию с помощью смс. Код из сообщения нужно будет вводить каждый раз при входе в свой аккаунт;

- никому не сообщать логины и пароли, кодовые слова, а также пароли из смс-сообщений.

Кроме того, необходимо проверять правильность адреса официального портала Государственных услуг в сети интернет, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не выполнять их инструкций по телефону.

Дополнительную информацию по защите своего аккаунта можно найти на портале «Госуслуг».

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