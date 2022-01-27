63-летнюю жительницу Удмуртии осудили за ложное сообщение о минировании школы

Приговор вступил в законную силу. Фото: Сергей Грачев

В Глазове суд вынес приговор в отношении 63-летней жительницы города. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии, женщину признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, совершенном в отношении объекта социальной инфраструктуры (часть 2 статьи 207 УК РФ).

Установлено, что пенсионерка «из хулиганских побуждений» позвонила в единую диспетчерскую службу и сообщила, что в одной из школ Глазова готовится террористический акт.

Суд приговорил глазовчанку к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

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