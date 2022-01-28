Двоих жителей Глазова оштрафовали за экстремистские видео в интернете

Размер штрафа не уточняется. Фото: pixabay.com

Двоих жителей Глазова привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлено, что двое жителей г.Глазова разместили в свободном доступе в сети Интернет на своих страницах в рубриках «видеозаписи» видеоматериалы, которые включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении молодых людей были возбуждены дела по статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).

Суд назначил им наказание в виде штрафа. Размер штрафа не уточняется.

Запрещенный контент был удален.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Трех жителей Ижевска подозревают в организации подпольного борделя

Бывшего начальника районного отдела ГИБДД в Удмуртии обвиняют в 4 эпизодах получения взяток