Двоих жителей Глазова оштрафовали за экстремистские видео в интернете

Размер штрафа не уточняется. Фото: pixabay.com
Двоих жителей Глазова привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
«Установлено, что двое жителей г.Глазова разместили в свободном доступе в сети Интернет на своих страницах в рубриках «видеозаписи» видеоматериалы, которые включены в опубликованный федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции РФ», - говорится в сообщении ведомства.
В отношении молодых людей были возбуждены дела по статье 20.29 КоАП РФ (массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов).
Суд назначил им наказание в виде штрафа. Размер штрафа не уточняется.
Запрещенный контент был удален.
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