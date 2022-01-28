Видео: бордель под видом массажного салона накрыли в Ижевске

Задержанных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фото: УМВД России по Удмуртии

В Ижевске полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали руководителя и двух администраторов массажного салона, расположенного в Первомайском районе города. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии, мужчин подозревают в организации борделя.

«Сотрудниками полиции установлено, что под видом релаксирующих услуг подозреваемые организовали в спа-салоне оказание услуг интимного характера за отдельную плату», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Задержанных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Каждому грозит до 5 лет лишения свободы.

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