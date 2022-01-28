Бывшего начальника районного отдела ГИБДД в Удмуртии обвиняют в 4 эпизодах получения взяток

По данным следствия, мужчина за денежные вознаграждения выдавал гражданам водительские удостоверения. Фото: архив КП в Ижевске

В Удмуртии избрана мера пресечения 39-летнему бывшему начальнику ОГИБДД ОМВД России по Камбарскому району, обвиняемого в 4 эпизодах получения взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

По данным предварительного следствия, мужчина за денежные вознаграждения выдавал гражданам водительские удостоверения без проведения экзаменов.

«Суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 14 марта 2022 года (включительно)», - сообщили в ведомстве.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности регионального МВД и Управления ФСБ России по республике. Мужчина был уволен в декабре 2021 года.

Министром внутренних дел Удмуртии Максимом Тихоновым назначено проведение служебной проверки.

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