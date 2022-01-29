Погода в Ижевске на 29 января: будет пасмурно и -11 градусов

Погода позволит сегодня погулять и подышать свежим воздухом Фото: Архив КП

Доброго вам субботнего утра, дорогие ижевчане! 29 января сегодня, и сейчас узнаем о том, какую погоду нам обещают синоптики.

Гидрометцентр Удмуртии сообщает, что днем будет пасмурно, временами пройдет небольшой снег, температура воздуха -11 градусов. Ветер юго-восточный 3-4 м\с.

Ночью пасмурно, небольшой снег и -13 градусов. Ветер юго-восточный 2-3 м\с.

По прогнозам Яндекс.Погоды атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, влажность 85%, магнитное поле спокойное.

Прекрасного выходного дня!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

55% россиян заработали свои первые деньги в подростковом возрасте

Названы популярные даты для регистрации брака в Ижевске в 2022 году