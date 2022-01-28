55% россиян заработали свои первые деньги в подростковом возрасте

Опрос проводился среди 1 785 россиян в возрасте 18-55 лет. Фото: архив КП в Ижевске

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» выяснили, в каком возрасте россияне начинают зарабатывать свои первые деньги. Данные исследования приводит RT.

Так, 55% опрошенных заработали свои первые деньги в возрасте 15—18 лет, 29% — в 19—25 лет и 16% — в возрасте до 14 лет.

Большинство респондентов впервые пошли работать ради карманных денег (40%) и ради чувства независимости (33%). 9% желали помочь близким, 8% нуждались в средствах на проживание, 3% нечем было платить за обучение, для 1% мотивацией стала жажда путешествий.

«Респонденты также отметили, что первую работу нашли через родственников или знакомых — 58% или через сервисы по поиску работы — 15%. Через учебные заведения или преподавателей устроились 15%, а через соцсети — 6% респондентов», - пишет RT.

Опрос проводился среди 1 785 россиян в возрасте 18-55 лет.

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