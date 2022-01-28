Названы популярные даты для регистрации брака в Ижевске в 2022 году

Считается, что «красивая» дата обеспечит влюбленным счастливую совместную жизнь. Фото: unsplash.com

При выборе даты свадьбы часто уделяется внимание «числовой магии» - считается, что «красивая» дата обеспечит влюбленным счастливую совместную жизнь. Как сообщили в Управлении ЗАГС администрации Ижевска, самым популярным месяцем для заключения брака традиционно остается июль. На регистрацию брака 17.07.2022 подали заявление 17 пар молодоженов, на 08.07.2022 – 15 пар, на 22.02.2022 – 46 пар.

«В зимние месяцы 2022 года приходится несколько красивых дат. Так, на 11.02.2022 в Управление ЗАГС Администрации г. Ижевска подали заявление на торжественную регистрацию брака 9 пар молодоженов. На 22.02.2022 в Управление ЗАГС Администрации г. Ижевска подали заявление на регистрацию брака 40 пар», - говорится в сообщении.

По вопросам подачи заявлений на торжественную регистрацию брака можно обратиться по телефонам 68-12-98, 68-58-08 (Управление ЗАГС Ижевска); на неторжественную регистрацию – по телефону 71-58-61 (Ленинский отдел ЗАГС Ижевска).

Напомним, в середине января в Доме дружбы народов в Ижевске после ремонта вновь открылся зал торжественных церемоний.

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