За сутки в Удмуртии госпитализировано 137 человек, выявлено 1035 новых случаев коронавируса

За сутки госпитализировано 137 человек Фото: Амир Закиров

По состоянию на 29 января, по данным оперативного штаба Удмуртии, в республике выявлено 1035 новых случаев заболевания ковидом. В числе заболевших 335 детей до 14 лет и 97 граждан старше 65 лет.

В настоящее время 727 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 128 – в тяжелом, из них 30 на ИВЛ. За прошедшие сутки скончалось 8 человек: женщины в возрасте 61, 75, 82, 84, 84 года, мужчинам было 64, 76 и 84 года.

В связи с легким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находятся 10 491 человек.

Всего на 29 января в Удмуртии зарегистрировано 87 056 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 75 818 человек выздоровели, 3 491 скончались.

685 254 человек всего вакцинировали. Из них 536 203 получили второй компонент. 117 473 человека получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт. 95 248 человек прошли ревакцинацию.

Телефон консультационного центра по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции: 8-800-100-24-47.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Медучреждения Удмуртии перевели на семидневный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19

5 «легковушек» и молоковоз столкнулись на трассе в Удмуртии