5 «легковушек» и молоковоз столкнулись на трассе в Удмуртии

Фото: instagram.com/psch37
Сегодня, 28 января, в 11:19, на участке федеральной трассы в районе села Пугачево в Удмуртии произошло столкновение молоковоза и пяти лекковых автомобилей. Об этом сообщила в своем инстаграме Поисково-спасательная часть №37 (Малая Пурга).
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
Фото: instagram.com/psch37
«К сожалению, есть пострадавшие», - говорится в сообщении.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД по Удмуртии, по предварительным данным, водитель грузовика «КамАЗ» не соблюдал безопасную дистанцию до движущейся впереди «легковушки», из-за чего столкнулся сразу с пятью автомобилями: «Лада Веста», «СсангЙонг», «Рено Логан», «Лада Гранта» и «ВАЗ-2107». В ведомстве отметили, что водитель молоковоза был трезв.
«В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада Веста» - женщина 1940 года рождения, легковые автомобили получили механические повреждения», - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится административное расследование. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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