Медучреждения Удмуртии перевели на семидневный режим работы из-за роста заболеваемости COVID-19

В последние две недели в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Сергей Грачев

С 24 января медицинские организации Удмуртии переведены на семидневный режим работы. Как сообщила на совещании с главой республики вице-премьер Эльвира Пинчук, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе в последние две недели.

«По субботам и воскресеньям оказание медицинской помощи и вызовов на дом предусмотрено только для пациентов с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции, с 8:00 до 14:00. Медицинским работникам дополнительно отработанное время будет оплачиваться или предлагаться один дополнительный выходной на неделе», - уточнила она.

Также вице-премьер рассказала об изменениях в оказании медпомощи на дому. Отныне врач, подозревающий у пациента ковид, может выдать ему лекарства, не дожидаясь результатов ПЦР-теста. Для оказания медпомощи амбулаторным больным сформировано 113 выездных бригад, а также 14 бригад для оказания скорой помощи (при необходимости их количество может быть увеличено до 24).

Отмечается, что в последние две недели в республике циркулируют штаммы «дельта» и «омикрон», причем последний распространяется существенно быстрее прочих штаммов коронавируса. Для «омикрона» также характерно преимущественно легкое течение болезни и высокая заболеваемость среди детей: 13% заболевших – это дети до 14 лет.

В республике создан трехмесячный запас лекарств для амбулаторных пациентов в объеме более 522 тысяч упаковок. Запас лекарственных препаратов для стационарных больных рассчитан на 1,5 месяца и составляет более 43,5 тысяч упаковок.

На данный момент в Удмуртии развернуто 10 ковид-стационаров. Общий коечный фонд составляет 1 315 мест, из которых свободны 20%. При необходимости число ковидариев может быть увеличено до 26, резервный фонд составляет 3,3 тысячи коек.

По словам Пинчук, в больницах республики сформированы планы оперативного реагирования в случае кратного увеличения числа пациентов с ковидом. Так, с 24 января к работе в медучреждениях республики дополнительно привлекли 354 человека. Первичное звено системы здравоохранения региона испытывает потребность еще в 793 студентах Ижевской медакадемии и Республиканского медколледжа.

Напомним, за последние две недели количество звонков, поступающих на «ковидную» горячую линию Минздрава Удмуртии, выросло в 3 раза. Обратиться за консультацией региональный колл-центр можно по номеру 8-800-100-24-47 по будням с 08:00 до 19:00 часов, в выходные - с 08:00 до 16:00 часов. Также для жителей республики работает федеральный номер 122 – здесь могут помочь с записью на прием к врачу или с вызовом врача на дом.

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