14 школ Ижевска перевели учеников на дистант в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой

Ученики 14 школ обучаются дистанционно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По состоянию на 28 января 14 ижевских школ перевели детей на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ, в том числе и коронавирусом. Об этом сообщила начальник Управления образования городской администрации Наталья Гвоздкова.

Таким образом, в настоящее время на дистанте находится 16,8% школ Ижевска. Со следующей недели обучение во всех этих учреждениях должно возобновиться в очном формате.

Кроме того, на дистанционное обучение отправили 599 отдельных классов в разных школах города. Это менее 19% от общего количества классов в Ижевске. Карантин при выявлении заболевших длится не менее семи дней.

Вот закрытых детских садов в Ижевске сейчас нет. На карантине находятся всего 6 групп, в которых заболело не менее 20% воспитанников.

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