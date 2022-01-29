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Общество29 января 2022 8:36

Ижевчан предупредили о ложной информации, касающейся эвакуации жителей многоквартирных домов

МЧС Удмуртии просит использовать только официальные данные
Наталья Зиятдинова
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В Ижевске распространяется фейковая информация об эвакуации горожан из домов

В Ижевске распространяется фейковая информация об эвакуации горожан из домов

Фото: Амир Закиров

На территории Ижевска распространяется недостоверная информация о том, что назначены пробные эвакуации жителей многоквартирных домов.

«Данная информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС Удмуртии по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, не соответствует действительности», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС России по Удмуртской республике просит горожан доверять только той информации, которая размещена на официальном сайте или на странице в Вконтакте.

Жителей Ижевска также просят не поддаваться паническим настроениям и не беспокоиться.

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