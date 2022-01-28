Детский омбудсмен в Удмуртии Ольга Авдеева: «Информация об избиении детей в Республиканской психбольнице не подтверждена»

Детский омбудсмен пообщалась с детьми и родителями. Фото: Ольга Авдеева

Накануне, 26 января, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева выехала с проверкой в детское отделение Республиканской психиатрической больницы. На своей странице «ВКонтакте» детский омбудсмен заявила, что по итогам проверки распространившаяся в соцсетях информация об издевательствах над пациентами отделения не нашла своего подтверждения.

«Общались с детьми, находящимися на лечении, родителями. Информация об избиении детей, грубом отношении со стороны персонала, не подтверждена. Дети говорят о добром, внимательном отношении медперсонала. Родители благодарны за неравнодушное отношение», - написала она.

По словам Авдеевой, она посещает больницу не в первый раз и считает ее «уникальным учреждением с замечательными специалистами».

«Очень жаль, что некоторые пользователи соцсетей в погоне за так называемым хайпом решаются спекулировать такими сложными темами, как благополучие детей», - резюмировала она.

Напомним, ранее информацию об издевательствах над пациентами детского отделения РКПБ опроверг региональный Минздрав.

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