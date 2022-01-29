Гороскоп на 30 января: у Раков будут странные совпадения, а Весам нужно уехать подальше от дома

Деньне принесет серьезных проблем, но некоторых заставит задуматься Фото: pexels.com

ОВЕН

Произойдет что-то неожиданное, изменятся и цели, и приоритеты. Вы взгрустнете, но благодаря родным и близким, быстро придете в хорошее расположение духа и вдохновитесь на подвиги. Результаты вас порадуют.

ТЕЛЕЦ

Первая половина дня может принести не слишком приятные моменты, зато после обеда вас ждут сюрпризы, знаки внимания и приятные новости. Вас даже могут пригласить туда, где вы мечтали побывать, но не получалось. Соглашайтесь, не пожалеете!

БЛИЗНЕЦЫ

Не бойтесь браться за что-то новое, у вас все получится. Вероятны необычные и приятные встречи. В то же время вас ждут и домашние хлопоты, которые могут потребовать расходов. Не волнуйтесь, не разоритесь!

РАК

Прислушивайтесь к интуиции, а вот к советам окружающих отнеситесь критически. Вас ждут неожиданные события и странные совпадения, которые заставят по-новому взглянуть на некоторые вещи. Вам захочется пересмотреть свои планы.

ЛЕВ

У вас будет огромное количество энергии, которую нужно направить в нужное русло. У вас сегодня все получится просто отлично! Вероятны расходы, но даже спонтанные покупки будут удачными и о них не придется жалеть.

ДЕВА

Беритесь за важные дела, будет трудно, но вы справитесь. Сегодня вы легко восстановите прежние отношения, а вот в семье во второй половине дня возможны разногласия. Не раздражайтесь, сохраните хорошее настроение.

ВЕСЫ

Хорошо сложатся поездки, даже если вы решили отправиться куда-то в последнюю минуту. И вообще, чем дальше вы в этот день окажетесь от дома, тем выше вероятность необычных событий, которые заставят вас иначе взглянуть на жизнь.

СКОРПИОН

Обратите внимание на рекомендации людей, опыт которых вас не раз выручал. А еще прислушивайтесь к интуиции. Эмоциональный фон будет нестабильным, вы будете переживать из-за пустяков.

СТРЕЛЕЦ

День интересных новостей от людей, о судьбе которых вы беспокоились. Решатся вопросы, которые вас занимали последнее время. Вторая половина дня подходит для полезных покупок. И деньги не потратите напрасно, и полезные вещи приобретете.

КОЗЕРОГ

Полезно строить планы, продумывать конкретные шаги. Вы не упустите из виду даже самые незначительные детали. Вам захочется заняться чем-то новым и необычным. День для этого прекрасно подойдет.

ВОДОЛЕЙ

Даже решение самых простых задач может занять больше времени, чем вы ожидали. Но от своих замыслов вы не откажетесь, и правильно сделаете. К вечеру удастся достичь отличных результатов. Некоторые Водолеи добьются успеха даже там, где совсем на него не рассчитывали.

РЫБЫ

Ладить с окружающими вам сегодня будет особенно легко. День отлично подойдет для творческих занятий. Полезно будет попробовать себя в каком-то новом деле. Некоторые Рыбы обнаружат у себя таланты, о которых прежде даже не догадывались.

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