Жителя Удмуртии оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление пятиклассников

Фото: Диля Ахмадишина

В Селтинском районе Удмуртии родителя ученика одной из местных школ привлекли к ответственности за публичное оскорбление малолетних детей (часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Материалами проверки установлено, что один из родителей обучающегося из личных неприязненных отношений, желая унизить честь и достоинство учеников 5 класса, 2010 года рождения, высказал в адрес последних слова оскорбления, содержащие отрицательную оценку их личности в неприличной форме», - сообщили в ведомстве.

Суд оштрафовал мужчину на 5 000 рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Двоих жителей Глазова оштрафовали за экстремистские видео в интернете

Трех жителей Ижевска подозревают в организации подпольного борделя

Бывшего начальника районного отдела ГИБДД в Удмуртии обвиняют в 4 эпизодах получения взяток