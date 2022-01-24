Как повлиял новый штамм коронавируса «омикрон» на статистику заболеваемости в Удмуртии?

Узнали, как ведут себя разные штаммы коронавируса Фото: Амир Закиров

Кривая на графике количества заболевших вот уже несколько дней упрямо ползет вверх. По данным оперативного штаба Удмуртии, 22 января был побит прежний рекорд по количеству заболевших в октябре 2021 года. С этого дня наблюдается ежедневный стремительный рост заболевших, и 24 января их количество достигло 635!

ПРИЧИНЫ РОСТА

Врачи говорят, что все дело в «омикроне», темп распространения которого в 5-6 раз выше, чем у предыдущих штаммов. Отметим, что первые 15 случаев подтверждены 21 января, но врачи подозревают, что появился «омикрон» гораздо раньше.

Напомним, что типирование (определение конкретного штамма) проводится в лаборатории Саратова, и пробы туда высылаются выборочно. Таким образом, понять точное количество заболевших и определить дату появления первого случая в республике невозможно.

Заместитель министра здравоохранения Марина Петренко считает, что в первую неделю февраля рост числа заболевших будет еще больше.

ПРО «ДЕЛЬТУ» И «ОМИКРОН»

Разные штаммы, разные цифры. Предлагаем вам для наглядности графики, на которых виден прохождения пиков заболеваемости осенью 2021 года и в январе 2022. Разница, как говорится, налицо.

График составлен по данным оперштаба Удмуртии Фото: Архив КП

Осенью прошлого года по Удмуртии бродил штамм «дельта», который был опасен как раз течением заболевания – до 600 человек одновременно, а смертность достигала 37 человек в сутки.

С «омикроном» ситуация совершенно другая. Количество заболевших стремительно растет, а вот число пациентов в тяжелом состоянии гораздо меньше – не больше 120, да и летальность намного ниже. То есть, течение болезни проходит гораздо легче, и большая часть пациентов лечится на дому.

Более-менее позитивная картина возможна только в одном случае, если мы по-прежнему будем соблюдать меры профилактики коронавируса и не пренебрегать своевременным лечением. Стоит помнить, что риск перенести «омикрон» в тяжелой форме остается, поэтому необходимо соблюдать масочный режим и пройти ревакцинацию.

«Омикрон» реже, чем другие штаммы, приводит к поражению легких, а еще при нем не всегда происходит потеря обоняния Фото: Архив КП

ПРО ТЕСТИРОВАНИЕ

Объем тестирования в Удмуртии за последние семь дней существенно увеличился. К примеру, 18 января проведено 3 187 исследований, а 24 января – уже 7 406. В Роспотребнадзоре заверили, что расходных материалов и тест-систем в республике достаточно.

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