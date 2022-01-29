Результаты ПЦР-тестов в Удмуртии задерживаются более 48 часов

Количество лабораторных исследований увеличивается ежедневно Фото: Амир Закиров

Количество проводимых тестов ежедневно увеличивается, из-за чего участились случаи задержки результатов ПЦР-тестов на срок более 48 часов тестирования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Удмуртии.

В настоящее время разрабатываются срочные меры для решения возникшей ситуации. В частности, заключаются дополнительные договоры с лабораториями на территории республики.

При наличии симптомов респираторного заболевания (температура, кашель, слабость) медики рекомендуют соблюдать режим самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста.

Напомним, бесплатные лекарства от коронавируса врач может выдать уже при первом осмотре, если есть клиническая картина заболевания, еще до получения результатов лабораторных исследований.

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