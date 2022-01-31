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Происшествия31 января 2022 3:02

Подозреваемого в сбыте героина задержали в Удмуртии

Он забрал закладку на территории Глазова
Анастасия Захарова
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Мужчина забрал наркотики из закладки

Мужчина забрал наркотики из закладки

Фото: Архив КП

В Глазове задержали 45-летнего работника предприятия по подозрению в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Полицейские заметили мужчину с наркотиками днем по улице Калинина в северной столице региона. Он пояснил, что забрал закладку с наркотиками на территории города.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по по ч.1 ст. 228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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