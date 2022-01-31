65-летнего жителя Ижевска насмерть придавило кабиной грузовика

Фото: СУ СКР по УР

Днем 28 января на улице Партизанской в Ижевске произошел несчастный случай. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, 65-летний мужчина погиб в процессе ремонта грузовика, принадлежащего знакомому.

По данным доследственной проверки, мужчина менял колесо. В процессе ремонта гидравлический домкрат, установленный на два деревянных бруска, сместился, и кабина упала на пенсионера. От полученных травм он скончался на месте.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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