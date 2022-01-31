Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о теракте

Фото: архив КП в Ижевске

В Сарапуле за заведомо ложное сообщение об акте терроризма осудили 38-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что мужчина из хулиганских побуждений передал в единую диспетчерскую службу заведомо несоответствующие действительности сведения о готовящемся теракте.

Мужчина признал свою вину. С учетом этого суд приговорил его к 6 месяцам ограничения свободы

Приговор вступил в законную силу.

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