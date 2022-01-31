63 тротуара отремонтируют в Ижевске в ближайшие два года

Большую часть тротуаров планируется отремонтировать в текущем году. Фото: Сергей Грачев

Власти Ижевска утвердили перечень тротуаров, которые будут отремонтированы в 2022-2023 годах. Об этом сообщил председатель городской думы Фарит Губаев.

«В список включены 63 пешеходных дорожки Ижевска, в том числе 16 тротуаров в Индустриальном районе, 13 – в Ленинском районе, 12 – в Октябрьском районе, по 11 тротуаров - в Первомайском и Устиновском районах», - говорится в сообщении.

Большую часть тротуаров планируется отремонтировать в текущем году.

Спикер Гордумы Ижевска отметил, что по заявкам жителей в перечень были включены прежде всего тротуары, ведущие к детским садам, школам, остановкам и другим социальным объектам. В частности, планируется обновить пешеходные дорожки к школам №7, 16, 31, 53, 73, 74, 80, Хореографическому лицею № 95, учебным корпусам УдГУ, Ледовому дворцу «Молодежный», Городской клинической больнице №6, Детской поликлинике №1.

СПИСОК ТРОТУАРОВ ИЖЕВСКА ДЛЯ РЕМОНТА В 2022-2023 ГОДАХ:

Индустриальный район

- ул. Владивостокская;

- тротуар от ул. Буммашевская до дома 18 по Воткинскому шоссе;

- ул. Дзержинского (от ул. Строителей до здания № 3 по ул. Дзержинского);

- ул. Строителей вдоль здания Индустриального техникума до здания № 7;

- тротуар с торца дома № 205 по ул. 9-е Января;

- тротуар от ул. Буммашевская до детского сада № 52 (вдоль домов №№ 197, 199, 201, 203 по ул. 9-е Января);

- ул. Потемкина (от пер. Декабристов до пер. Грибоедова);

- ул. Смирнова (от пер. Сурикова до ул. 10 лет Октября);

- ул. Шишкина (от ул. С. Ковалевской до ул. Репина);

- ул. С. Ковалевской (от ул. Шишкина до пер. Грибоедова);

- ул. Грибоедова в районе дома № 31;

- ул. Тимирязева (от ул. Репина до ул. Серова);

- пер. Спартаковский (от ул. Халтурина до ул. Бабушкина);

- ул. Университетская, ул. Красногеройская (до ул. Кооперативная);

- ул. Кооперативная (от ул. Красногеройская до ул. Лихвинцева);

- ул. Грибоедова (от ул. Серова до ул. 8-е Марта).

Ленинский район:

- ул. Степная (от ул. Московская до ул. Южная);

- ул. Степная (от жилого дома № 21 до жилого дома № 39);

- ул. Азина (от здания № 152 по ул.Азина ("Экорынок") до ул. Колхозная);

- ул. Депутатская (от ул. Азина до жилого дома № 26 по ул. Депутатская);

- ул. Севастопольская (от ул. Фурманова до ул. 5-я Донская);

- ул. Ангарная (от ул. Д. Бедного до ул. Азина);

- ул. Ярославского;

- ул. Ударная (от ул. Областная до ул. Автономная);

- ул. Мужвайская (от ул. Баранова до ул. Заречное шоссе);

- ул. Селтинская (от ул. Баранова до ул. Увинская);

- ул. Некрасова (от ул. Крылова до ул. Транспортной с поворотом к Хореографическому лицею № 95);

- от пешеходного перехода через Шабердинский тракт к дому № 56 ул. Тверская;

- от дома № 108 пос. Машиностроителей до ул. Баранова.

Октябрьский район:

- ул. 50 лет ВЛКСМ (северная сторона от трамвайных путей до дома № 38 по ул. 50 лет ВЛКСМ);

- ул. Металлистов (вдоль южной стороны детского сада № 50 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 33) от въезда в детский сад до торца дома № 42 по ул. Школьная);

- ул. 9-я Подлесная (от трамвайных путей вдоль южной стороны детского сада № 21 (ул. Школьная, 38а);

- ул. Металлургов (западная сторона от ул. 9-я Подлесная до стадиона школы № 80);

- ул. Песочная, восточная сторона (от ул. 7-я Подлесная до ул. Студенческая);

- пер. Широкий, северная сторона, (от ул. К. Маркса до ул. Пушкинская);

- пер. Широкий, северная сторона, (от ул. К. Маркса до ул. М. Горького);

- ул. Коммунаров, западная сторона, (от ул. Кирова до пер. Раздельный);

- ул. Металлургов, восточная сторона, (ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 9-я Подлесная);

- подходы к пешеходному переходу от дома № 21 к торцу дома № 19 по ул. Металлургов;

- подходы к пешеходному переходу у дома № 32 по ул. Нижняя;

- участок тротуара от дома № 442 по ул. К. Маркса, западная сторона, до ул. Холмогорова.

Первомайский район:

- ул. Красноармейская (от пер. Интернациональный до ул. К. Либкнехта со стороны жилых домов);

- ул. Ленина (от дома № 88 до пересечения с Карлутской Набережной)

- от жилого дома №86 по ул. Красноармейской до жилого дома №161 по ул. Пушкинской;

- пер. Октябрьский (от ул. Красноармейской до ул. К. Маркса со стороны четных номеров жилых домов);

- По северной стороне ул. Магистральная (от ул. Пугачева до остановочного павильона на ул. К. Маркса). По южной стороне ул. Магистральная (от д. №48 по ул. С. Разина до ул. К. Маркса);

- Вдоль Сарапульского тракта от поворота в дер. Медведево до ост. «Очистные сооружения»;

- Спуск от д. 21 по ул. Ракетная к ул. Ракетная;

- По южной стороне пер. Железнодорожный (от пересечения ул. Гусева и пер. Железнодорожный до пересечения ул. Седова и пер. Железнодорожный);

- ул. Восточная (от дома №5 по ул. Восточной до ворот школы № 31);

- ул. Камбарская (от пересечения с ул. Моторной до проезда И. Закирова у школы № 74);

- ул. Ленина (от дома № 92 по ул.40 лет Победы до дома №12 по ул. Первомайской).

Устиновский район:

- от ул. Ворошилова до дома №12 по ул. Ворошилова (Городская клиническая больница №6, Детская поликлиника №1);

- ул. Салютовская (от дома № 37а до дома № 15 ул. Ворошилова вдоль школы № 73);

- ул. Салютовская вдоль территории школы № 7 (ул. Ворошилова, 57);

- ул. Т. Барамзиной (подход к школе № 16 с северной стороны от дома № 32 ул. Т. Барамзиной);

- ул. Т. Барамзиной (от дома № 3а ул. Т. Барамзиной до ул. Короткова), строительство тротуара;

- ул. Т. Барамзиной (от дома № 84 до дома № 26 ул. Т. Барамзиной (вдоль Центра развития ребенка № 221);

- Тротуар от ул. Петрова до ул. Сабурова (от ул. Петрова до дома № 42 ул. Автозаводская (строительство) и ремонт подхода к детскому саду № 229 (ул. Петрова, 15);

- ул. Барышникова (от перекрестка вдоль домов № 71, 69 ул. Барышникова до ул. Союзная);

- пр. Калашникова (северная сторона) от ул. Молодежная до Ледового дворца «Молодежный»);

- ул. Самсонова (от ул. Курченко до пр. Калашникова (строительство и ремонт);

- Татьянина аллея (от дома № 62 ул. Молодежная до ул. Самсонова вдоль школы № 53).

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