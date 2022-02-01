Продолжительный снег и до -3°C ожидаются в Ижевске 1 февраля

Ожидается продолжительный снег. Фото: Константин ИВШИН

Днем 1 февраля в столице Удмуртии ожидается продолжительный снег. Как сообщает сайт регионального Гидрометцентра, температура воздуха окажется в пределах -1,-3°С,

Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью в пределах 6-11 м/с. На дорогах – снежный накат.

По данным сервиса Яндекс.Погода, днем в Ижевске ожидаются снег с дождем, а температура воздуха составит -1,-2°С. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Влажность 89 - 92% (с повышением влажности в течение дня). Магнитное поле спокойное.

О погоде на ближайшие дни мы рассказывали здесь.

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