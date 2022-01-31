Первая неделя февраля в Удмуртии будет снежной и с похолоданием в субботу

Жителям Удмуртии нужно готовиться к новым снегопадам. Фото: архив КП

Синоптики удмуртского гидрометцентра сделали прогноз погоды на первые пять дней февраля 2022 года. Скажем честно, она не сильно отличается от январской – готовимся к теплу и снегу.

На дорогах вновь будет тяжело как автомобилистам, так и пешеходам – ожидаются снежные заносы и накаты. Кстати, во время сильных снегопадов мы проехались вместе с оператором дорожной машины и показали вам, как убирают снег [фото, видео]. О графике уборки осадков наши журналисты регулярно сообщают на нашем сайте.

Передвигаться по улицам будет непросто. Фото: архив КП

Почему в этом году в Удмуртии стоит европейская зима и стоит ли ожидать весной большого количества мышей и клещей, вы узнаете из нашего подробного материала.

Во вторник, 1 февраля, в Ижевск придет теплый фронт. Температура воздуха ночью -7…-8 °С. К утру она будет повышаться и днем составит -1…-6 °С. Ожидается продолжительный снег.

В среду, 2 февраля, снег также сохранится, температура воздуха ночью и днем -1…-6 °С.

В четверг, 3 февраля, подойдет очередной теплый фронт. Днем ожидается продолжительный, местами сильный снег. Температура воздуха составит

0…-5 °С. Ночью -4…-9 °С.

В пятницу, 4 февраля, осадки сохранятся, температура воздуха днем -0…-5 °С. Ночью -3…-8 °С.

В субботу, 5 февраля, станет заметно холоднее. Столбик термометра ночью опустится до -10 °С, днем -3…-8 °С . Умеренный снег продолжит накрывать город.

Специально к приходу холодов мы развенчали четыре популярных мифа об обморожении и дали советы автомобилистам, которые отправляются в зимнюю дорогу.

Желаем вам только хорошей погоды!

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