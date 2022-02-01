Более 19 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за минувшую неделю

С начала эпидсезона в регионе зафиксировали 291 случай гриппа A и 2 случая гриппа B. Фото: pixabay.com

За неделю с 24 по 30 января ОРВИ заболели 19 343 жителя Удмуртии, из них 9 990 (51,6%) – дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Наиболее высокие показатели отмечаются у детей в возрасте до 6 лет: в возрасте до 2 лет – 1543 случая (показатель на 100 тысяч населения – 3424,3); 3-6 лет – 3050 случаев (показатель на 100 тысяч населения – 3678,1)», - говорится в сообщении.

В Ижевске за минувшую неделю ОРВИ заболели 11 116 человек, или 57,5% от общего количества заболевших в регионе. В том числе 5 465 – дети до 14 лет.

С начала эпидсезона в регионе зафиксировали 291 случай гриппа A и 2 случая гриппа B.

На прошлой неделе на карантин по ОРВИ отправились 39 школ республики, в том числе 13 – в Ижевске.

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