18-летнего закладчика интернет-магазина задержали в Ижевске

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По подозрению в незаконном обороте наркотиков на ул.9-го Января был задержан 18-летний неработающий местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

При личном досмотре молодого человека сотрудниками полиции было обнаружено 10 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Следствие установило, что задержанный является розничным закладчиком интернет-магазина, запрещенные вещества сбывал на территории Ижевска.

Возбуждено уголовное дело.

За данное преступление подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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