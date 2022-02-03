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Происшествия3 февраля 2022 4:39

18-летнего закладчика интернет-магазина задержали в Ижевске

У него нашли 10 граммов наркотических веществ
Шутова Ирина
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Фото: архив

Фото: архив

По подозрению в незаконном обороте наркотиков на ул.9-го Января был задержан 18-летний неработающий местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

При личном досмотре молодого человека сотрудниками полиции было обнаружено 10 граммов наркотического средства синтетического происхождения.

Следствие установило, что задержанный является розничным закладчиком интернет-магазина, запрещенные вещества сбывал на территории Ижевска.

Возбуждено уголовное дело.

За данное преступление подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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