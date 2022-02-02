49-летний мужчина погиб под колесами микроавтобуса на трассе в Удмуртии

Пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Сегодня, 2 февраля, около 07:11, на 22-м километре автодороги Глазов – Яр в Ярском районе Удмуртии произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, микроавтобус Fiat Ducato c 57-летним водителем за рулем сбил 49-летнего мужчину, который шел по проезжей части без световозвращающих элементов.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

«В результате ДТП пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи», - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает: при движении вне населенного пункта в темное время суток пешеход обязан иметь при себе световозвращающие элементы.

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