Посетителей кафе в Сарапуле могли накормить блюдами из просроченной свинины

проверяющие обнаружили свинину с истекшим сроком годности. Фото: pixabay.com

В одном из кафе Сарапула было изъято 96 килограмм сомнительного мяса. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в ходе проверки здесь была выявлена свинина и баранина без маркировки о производителе, наименовании, дате выработки, сроках и условиях годности.

Кроме того, проверяющие обнаружили свинину с истекшим сроком годности.

«Этикеток о том, что данная продукция предназначена для утилизации не имелось», — говорится в сообщении.

Продукцию передали на ответственное хранение до принятия решения о ее дальнейшем использовании.

В отношении индивидуального предпринимателя будут применены меры административного воздействия в виде штрафов до 30 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Коронавирус в Удмуртии 3 февраля: 169 госпитализированных и 1 451 заболевший