Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Фото: Фото: wcbiathlon.ru
Стал известен состав сборной России по биатлону на первую гонку в рамках зимней Олимпиады в Пекине. Как сообщает IZHLIFE со ссылкой национальный Союз биатлонистов, за медали в смешанной эстафете поборется и спортсменка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина.
«Компанию ей составят Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов», — пишет портал.
Гонка пройдет в субботу, 5 февраля. Старт запланирован на 13:00 по ижевскому времени.
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