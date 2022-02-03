Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 7:24

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Гонка пройдет 5 февраля
Дмитрий Коренев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Фото: wcbiathlon.ru

Фото: Фото: wcbiathlon.ru

Стал известен состав сборной России по биатлону на первую гонку в рамках зимней Олимпиады в Пекине. Как сообщает IZHLIFE со ссылкой национальный Союз биатлонистов, за медали в смешанной эстафете поборется и спортсменка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина.

«Компанию ей составят Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов», — пишет портал.

Гонка пройдет в субботу, 5 февраля. Старт запланирован на 13:00 по ижевскому времени.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Последние новости Ижевска и России на утро 3 февраля: похищение 2-летнего ребенка, удаление редкой опухоли у младенца и ДТП с микроавтобусом

Похищенного в Ижевске полуторагодовалого ребенка нашли в Казани

18-летнего закладчика интернет-магазина задержали в Ижевске