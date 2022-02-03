Коронавирус в Удмуртии 3 февраля: 169 госпитализированных и 1 451 заболевший

К сожалению, 3 человека скончались. Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 3 февраля в Удмуртии выявлен 1 451 новый случай коронавируса. Как сообщает оперштаб республики, в числе заболевших 273 ребенка до 14 лет и 160 граждан старше 65 лет. В ковид-центры госпитализированы 169 человек.

За последние сутки в республике проведено 14 939 тестов на коронавирус.

В связи с легким течением болезни под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 21 903 человека.

Зафиксировано 3 смерти. Женщинам было 71, 93 года. Мужчине было 75 лет.

640 человек выздоровели, их выписали из больницы.

941 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней тяжести. 140 - в тяжелом состоянии, из них 32 - на ИВЛ.

Всего на 3 февраля в Удмуртии зарегистрировано 93 766 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 78 411 человек выздоровели. За все время пандемии в регионе зафиксировано 3 510 летальных исходов.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 686 875 жителей Удмуртии. Из них 537 482 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получил 117 773 человека. 101 256 человек ревакцинировались.

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