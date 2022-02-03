Блогеры из Ижевска затащили машину на второй этаж частного дома

Блогерам пришлось нанимать фронтальный погрузчик. Фото: скриншот видео

3 февраля в городском паблике ИГГС появилось видео, где кузов машины марки «Ока» пытаются затащить в частный дом через окно.

«Когда при разводе мужу достался гараж, а жене машина», – шутят подписчики паблика в комментариях.

Автор видео – ижевчанин и блогер Алексей Норин, который снимает стримы (прямой эфир на интернет-платформах. – Прим. ред.). Он пояснил, что машина внутри дома нужна для увеличения просмотров. Она будет выступать декорацией и вызывать повышенный интерес у зрителей стрима.

Фото:vk.com/alex.norin

Фото:vk.com/alex.norin

«Мы купили машину на «Авито». Сняли мотор с коробкой передач, сделали химчистку салона, отмыли кузов и подняли на второй этаж»,– рассказал Алексей.

Высота была 4 метра. Блогерам пришлось нанимать фронтальный погрузчик. Но что не сделаешь ради просмотров…

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