В баре или дома: где посмотреть Олимпиаду–2022 в Ижевске?

Болеем за спортсменов из Удмуртии! Фото: create.vista.com
Зимние Олимпийские игры в Пекине – одно из самых ожидаемых событий этой зимы. Спорт объединяет многих людей: одни болеют за любимых спортсменов дома, другие собираются шумными компаниями в барах. Мы подготовили места в Ижевске, где можно посмотреть трансляции игр, а также телепрограмму (она будет дополняться).
НА КАКИХ ТВ-КАНАЛАХ ПОКАЖУТ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ–2022
Официальные трансляции Олимпийских игр–2022 в России будут проводить три федеральных телеканала: Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ».
Важно! Зимние игры идут до 20 февраля, список будет дополняться. Время трансляций актуально для Удмуртии.
ТВ-трансляции Олимпиады с 4 по 6 февраля
6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10:50- Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км + 15 км. Скиатлон (0+)
РОССИЯ-1
05:30 - XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (12+)
06:45 - XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа (12+)
МАТЧ -ТВ
07:00 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая трансляция (0+)
12:25 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция (0+)
15:00 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция (0+)
17:10 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция (0+)
5 ФЕВРАЛЯ
РОССИЯ-1
11:45 - XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км / 7,5 км. Скиатлон (12+)
МАТЧ ТВ
12:25 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Прямая трансляция (0+)
17:35 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция (0+)
4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45 - Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа) (0+)
07:30 - Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы (ритм-танец) (0+)
09:15 - Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Пары (короткая программа) (0+)
РОССИЯ-1
16:00 - Церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине (6+)
МАТЧ ТВ
08:05 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая трансляция (0+)
Сразу три телеканала будут транслировать игры по ТВ. Фото: create.vista.com
БАРЫ, В КОТОРЫХ ПОКАЖУТ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022
РЕСТОРАН BRAUPLATZ (Брауплатц)
Адрес: Центральная площадь, улица, Бородина, 25
Режим работы:
Пн с 18:00 до 00:00
Вт-Ср 17:00 до 00:00
Чт с 17:00 до 00:00
Пт с 17:00 до 02:00
Сб с 12:00 до 01:00
Вс с 16:00 до 00:00
При себе иметь маску и QR-код
Вход: 18+
ДК ГОРОД ДЫМА
Адрес: ул. Советская 8
Время работы:
Пн-Чт с 12:00 до 02:00
Пт с 12:00 до 04:00
Сб с 12:00 до 04:00
Вс с 15:00 до 02:00
При себе иметь маску и QR-код
Вход: 18+
ПАБ ПИНТА
Показывать Олимпиаду будут по просьбе клиентов. Если вы хотите посмотреть трансляцию в этом заведении, обратитесь к персоналу.
Адрес: ул. Молодежная, 74 и ТЦ «Сигма», 4 этаж
Время работы (на Молодежной):
Пн с 15:00 до 00:00
Вт-Чт с 15:00 до 02:00
Пт с 15:00 до 05:00
Сб с 14:00 до 05:00
Вс с 14:00 до 00:00
Время работы в «Сигме»:
Пн, Вт, Чт, Вс с 12:00 до 00:00
Ср с 12:00 до 23:00
Пт-Сб с 12:00 до 02:00
Вход: 18+
При себе иметь маску и QR-код
Если вы решите пойти в общественное место, не забудьте взять с собой маску, QR-код или свежий ПЦР-тест. Фото: create.vista.com
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