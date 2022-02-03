В баре или дома: где посмотреть Олимпиаду–2022 в Ижевске?

Болеем за спортсменов из Удмуртии! Фото: create.vista.com

Зимние Олимпийские игры в Пекине – одно из самых ожидаемых событий этой зимы. Спорт объединяет многих людей: одни болеют за любимых спортсменов дома, другие собираются шумными компаниями в барах. Мы подготовили места в Ижевске, где можно посмотреть трансляции игр, а также телепрограмму (она будет дополняться).

НА КАКИХ ТВ-КАНАЛАХ ПОКАЖУТ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ–2022

Официальные трансляции Олимпийских игр–2022 в России будут проводить три федеральных телеканала: Первый канал, «Россия-1» и «Матч ТВ».

Важно! Зимние игры идут до 20 февраля, список будет дополняться. Время трансляций актуально для Удмуртии.

ТВ-трансляции Олимпиады с 4 по 6 февраля

6 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10:50- Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км + 15 км. Скиатлон (0+)

РОССИЯ-1

05:30 - XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа (12+)

06:45 - XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа (12+)

МАТЧ -ТВ

07:00 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Прямая трансляция (0+)

12:25 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м. Прямая трансляция (0+)

15:00 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямая трансляция (0+)

17:10 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я попытка. Прямая трансляция (0+)

5 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯ-1

11:45 - XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км / 7,5 км. Скиатлон (12+)

МАТЧ ТВ

12:25 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м. Прямая трансляция (0+)

17:35 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция (0+)

4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 - Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа) (0+)

07:30 - Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы (ритм-танец) (0+)

09:15 - Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Пары (короткая программа) (0+)

РОССИЯ-1

16:00 - Церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине (6+)

МАТЧ ТВ

08:05 - XXIV Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Женщины. Россия - Швейцария. Прямая трансляция (0+)

Сразу три телеканала будут транслировать игры по ТВ. Фото: create.vista.com

БАРЫ, В КОТОРЫХ ПОКАЖУТ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022

РЕСТОРАН BRAUPLATZ (Брауплатц)

Адрес: Центральная площадь, улица, Бородина, 25

Режим работы:

Пн с 18:00 до 00:00

Вт-Ср 17:00 до 00:00

Чт с 17:00 до 00:00

Пт с 17:00 до 02:00

Сб с 12:00 до 01:00

Вс с 16:00 до 00:00

При себе иметь маску и QR-код

Вход: 18+

ДК ГОРОД ДЫМА

Адрес: ул. Советская 8

Время работы:

Пн-Чт с 12:00 до 02:00

Пт с 12:00 до 04:00

Сб с 12:00 до 04:00

Вс с 15:00 до 02:00

При себе иметь маску и QR-код

Вход: 18+

ПАБ ПИНТА

Показывать Олимпиаду будут по просьбе клиентов. Если вы хотите посмотреть трансляцию в этом заведении, обратитесь к персоналу.

Адрес: ул. Молодежная, 74 и ТЦ «Сигма», 4 этаж

Время работы (на Молодежной):

Пн с 15:00 до 00:00

Вт-Чт с 15:00 до 02:00

Пт с 15:00 до 05:00

Сб с 14:00 до 05:00

Вс с 14:00 до 00:00

Время работы в «Сигме»:

Пн, Вт, Чт, Вс с 12:00 до 00:00

Ср с 12:00 до 23:00

Пт-Сб с 12:00 до 02:00

Вход: 18+

При себе иметь маску и QR-код

Если вы решите пойти в общественное место, не забудьте взять с собой маску, QR-код или свежий ПЦР-тест. Фото: create.vista.com

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