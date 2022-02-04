Заменить аорту: врачи Удмуртии впервые провели сложную операцию

Операцию проводили на остановленном сердце Фото: Минздрав Удмуртии

Мужчина с врожденным пороком сердца, осложненным острым расслоением аорты, поступил в Республиканский клинико-диагностический центр Удмуртии в декабре 2021 года. Это тяжелое заболевание, при котором происходит разрыв внутренней оболочки аорты, а риск летальности в течение первых трех суток наступает в 75% случаев. Об этом рассказали в минздраве республики.

«Транспортировка в федеральные сердечно-сосудистые центры была невозможно, поэтому было принято решение об экстренной операции. Кардиохирургическая бригада провела операцию по замене восходящей аорты и аортального клапана на клапансодержащий синтетический сосудистый протез. Операция на остановленном сердце продлилась около 8 часов и прошла успешно», - рассказал заведующий хирургическим отделом Республиканского клинико-диагностического центра Минздрава Удмуртии Сергей Анисимов.

Пациента удалось спасти, он уже выписан из больницы и ведет активный образ жизни.

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