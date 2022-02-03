«Горячая линия» Минздрава Удмуртии для ковид-пациентов перешла на круглосуточный режим работы

На данный момент на звонки отвечают 44 сотрудника с медицинским образованием и 20 волонтеров-медиков. Фото: МЗ УР

Консультационный центр Минздава Удмуртии для пациентов коронавирусом временно перешел на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что на горячую линию регионального консультационного центра ежедневно поступает около 1300 входящих звонков. При этом основная масса звонков поступает после 17:00.

«С 20 января мы наблюдаем большой прирост входящих звонков, сейчас за сутки их более 1300. Граждане чаще всего задают вопросы о результатах ПЦР-теста, вызове врача на дом, а также интересуются, где можно пройти вакцинацию и ревакцинацию. Кроме того, мы ведем мониторинг пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Операторы дозваниваются до таких пациентов, узнают об их самочувствии и передают эти данные в поликлинику», – рассказала старший оператор колл-центра, врач-инфекционист Нина Барабанщикова (цитата по пресс-службе МЗ УР).

На данный момент на звонки отвечают 44 сотрудника с медицинским образованием и 20 волонтеров-медиков.

Напомним, связаться с колл-центром можно по номеру 8-800-100-24-47, через социальную сеть Инстаграм или через мессенджер WhatsApp по номеру ‎+7 952 408-57-79.

Кроме того, для жителей республики работает единый федеральный номер 122 (также круглосуточно).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевская сельхозакадемия ушла на дистант до 19 февраля

Верховный суд Удмуртии отклонил иски работников заводов об отмене обязательной вакцинации

Закрытие кафе POSH, появление граффити и ссоры родных артиста: что изменилось со дня смерти Децла