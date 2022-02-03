Закрытие кафе POSH, появление граффити и ссоры родных артиста: что изменилось со дня смерти Децла

Децл скончался в Ижевске 3 февраля 2019 года в 35 лет. Фото: со страницы Александра Толмацкого

3 февраля 2019 года в Ижевске прошла частная вечеринка, на которой выступал рэпер Децл (Кирилл Толмацкий). После концерта артист скоропостижно скончался от сердечного приступа. Ему было всего 35 лет. «Комсомолка» в годовщину смерти рассказывает, что изменилось после смерти артиста.

Исчезло кафе

Злополучная вечеринка прошла в кафе POSH (Пош) на улице Карла Маркса. Именно после нее Кириллу стало плохо.

«Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл. Человек приехал!! Выступил!!! Даже так, выложился на все 100!!! Настроение у артиста было отличное! Я пришла в его гримерку, чтобы сказать большое человеческое СПАСИБО. Я выросла на его песнях. После концерта в гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали скорую. Затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех», — писала в соцсетях жена бизнесмена, на чьем дне рождения и выступал рэпер.

Один из сотрудников заведения рассказывал на программе Малахова, что стал свидетелем смерти Децла. Но его коллеги опровергли его слова, сказав, что его смена закончилась намного раньше. После выхода программы молодого человека уволили.

Кафе POSH уже нет. На его месте открылось другое заведение.

Заведение, где скончался Децл, закрылось. Фото: автора

Появились граффити

После смерти Децла многие фанаты решили почтить его память. В городах России стали появляться граффити, в том числе, конечно, и в Ижевске. Его нарисовали с торца дома №275 по улице Карла Маркса летом 2019 года. Но вандалы портили рисунок, причем неоднократно: только в первый месяц оскорбительные надписи появлялись дважды. В октябре 2020 года история повторилась.

Также граффити стали украшать Сочи, Пермь, Тюмень и другие города страны.

Граффити с Децлом в Сочи vk.com/youfeelmyskill

Граффити в Тюмени. Фото: Екатерина Кузнецова

Граффити с Децлом в Ростове. Фото: Ростов Главный

Могила горела

Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве. По словам работников кладбища, каждый день сюда приходили фанаты и ставили свечи. Возможно, именно поэтому в декабре 2019 года могила сгорела.

Похороны Децла Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Однако мать рэпера Ирина так не считает: по ее мнению, произошел поджог. Пострадали письма поклонников, венки, портрет.

Родственники погрязли в конфликтах

Родители Децла Александр и Ирина после смерти сына начали ругаться с его женой Юлией. Впрочем, отношения в семье и так были непростые. Кирилл не смог простить отцу, что он ушел от матери к другой женщине и много лет с ним не общался. Даже с внуком Тони Александр Толмацкий познакомился только на похоронах.

Вскоре после этого начались дрязги. Юлия заявила, что Толмацкий-старший объявил ей войну.

«Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — вдова обвинила в родственников в том, что наследство уже поделили. В ответ Александр Толмацкий сообщил, что все наследство отца принадлежит сыну Тони. А заодно он выложил в интернет множество документов, в том числе свидетельство о рождении внука. Оказалось, что по документам Децл не был папой мальчика.

Конфликт разросся еще больше из-за желания журналиста Романа Супера снять документальный фильм об артисте. Он начал собирать на это деньги. Отец Децла поддержал идею, но из-за этого начался конфликт с Тони.

В итоге Юлия уехала из квартиры мужа вместе с сыном. Бабушка и дедушка потеряли возможность видеть внука.

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