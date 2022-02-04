Халатность инженера при приемке школы на улице Берша в Ижевске обошлась городу в почти 7 млн рублей

Фото: Ксения Аксенова

В столице Удмуртии осудили 60-летнего ведущего инженера по надзору за строительством производственного отдела МКУ Ижевска «Служба городского строительства». Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, его обвиняли в халатности, приведшей к причинению крупного ущерба.

Судом и следствием было установлено, что мужчина ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности при приемке новой школы по улице Архитектора Берша, которую возводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Своими халатными действиями мужчина причинил МО «Город Ижевск» ущерб в крупном размере на общую сумму 6 877 169, 10 рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме.

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