Движение грузовиков по двум региональным дорогам временно ограничили в Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по УР

В Удмуртии в связи с неблагоприятными погодными условиями с 17:30 временно ограничено движение грузовиков на автодорогах «Ижевск-Воткинск» и «Воткинск-Кельчино-гр. с Пермским краем». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«Ограничение вводится до 00 часов 5 февраля 2022 (по местному времени)», – говорится в сообщении.

На федеральные и региональные дороги выведены дополнительные экипажи ДПС.

Автомобилистов просят не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней на то необходимости.

ГУ МЧС России по Удмуртии рекомендует водителям:

- соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью, соблюдать безопасную дистанцию.

- избегать обгоны, воздерживаться от резкого торможения.

- укомплектовать автомобиль тросом для буксировки и лопатой. При дальних поездках предусмотреть запас топлива и ГСМ.

- по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользоваться общественным транспортом.

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