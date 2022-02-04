Биатлонистка из Удмуртии пожаловалась на качество питания в карантинной гостинице в Пекине

Россиянка жалуется на отсутствие сил, боли в животе и круги под глазами. Фото: instagram.com/vasnetsova.lera

Российская биатлонистка, уроженка Удмуртии Валерия Васнецова пожаловалась на питание в карантинной гостинице в Пекине. Об этом сообщает RT.

Девушка опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой можно увидеть небольшие порции макарон, картофеля, мяса на кости и соуса.

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», – написала спортсменка.

Россиянка жалуется на отсутствие сил, боли в животе и круги под глазами.

Напомним, Васнецова находится на карантине с подтвержденным ковидом, из-за чего пропустит текущую зимнюю Олимпиаду в Пекине.

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