Штамм коронавируса «омикрон» полностью вытеснил «дельту» в Удмуртии

Резкого роста госпитализаций в республике не наблюдается. Фото: pixabay.com
В Удмуртии штамм коронавируса «омикрон» полностью вытеснил штамм «дельта». Об этом сообщила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук после противоэпидемической комиссии с главой территориального управления Роспотребнадзора по Удмуртии Натальей Матюшиной.
«17% заболевших переносят вирус в бессимптомной форме, 81% - с признаками ОРВИ», – написала Пинчук в своем инстаграме.
Вице-премьер отметила, что для сокращения сроков ожидания результатов теста на ковид некоторые лаборатории в республике перейдут на круглосуточный режим работы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Уборка снега из дворов Ижевска: кто этим занимается и как его вывезти
Халатность инженера при приемке школы на улице Берша в Ижевске обошлась городу в почти 7 млн рублей