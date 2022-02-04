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Здоровье4 февраля 2022 15:23

Штамм коронавируса «омикрон» полностью вытеснил «дельту» в Удмуртии

У подавляющего числа заболевших имеются признаки ОРВИ
Дмитрий Коренев
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Резкого роста госпитализаций в республике не наблюдается. Фото: pixabay.com

Резкого роста госпитализаций в республике не наблюдается. Фото: pixabay.com

В Удмуртии штамм коронавируса «омикрон» полностью вытеснил штамм «дельта». Об этом сообщила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук после противоэпидемической комиссии с главой территориального управления Роспотребнадзора по Удмуртии Натальей Матюшиной.

«17% заболевших переносят вирус в бессимптомной форме, 81% - с признаками ОРВИ», – написала Пинчук в своем инстаграме.

Вице-премьер отметила, что для сокращения сроков ожидания результатов теста на ковид некоторые лаборатории в республике перейдут на круглосуточный режим работы.

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