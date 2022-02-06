Коронавирус в Удмуртии 6 февраля: 153 госпитализации и 1 635 новых случаев

Коронавирус бьет рекорды по количеству заболевших Фото: Ильяс Бекмансуров

По данным оперативного штаба Удмуртии, за прошедшие сутки в регионе выявлено 1 635 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 410 детей до 14 лет и 184 человека старше 65 лет.

В настоящее время 982 пациента в стационарах республики находятся в состоянии средней тяжести, 196 – в тяжелом, из них 31 на ИВЛ.

6 человек за сутки скончались, женщинам было 43, 74, 86, 91, 92 и 92 года. Общее количество летальных исходов достигло 3 530 случаев.

За сутки из больниц выписан 1 041 человек. Всего на 6 февраля в Удмуртии зарегистрировано 98 598 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 81 125 человек выздоровели.

Вакцинировано 687 524 человека. Из них 538 246 получили второй компонент. 117 916 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт. 104 251 человек прошли ревакцинацию.

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