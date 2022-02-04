Дистанционное оформление больничных листов планируют внедрить в Удмуртии с 7 февраля

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Минздрав Удмуртии прорабатывает вопрос о дистанционном оформлении больничных листов для больных респираторными заболеваниями. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщила зампредседателя правительства республики Эльвира Пинчук после противоэпидемической комиссии с главой территориального управления Роспотребнадзора по Удмуртии Натальей Матюшиной.
«Планируем внедрить эту возможность со следующей недели», – написала она в своем инстаграме.
Напомним, в начале текущей недели в больницах Ижевска были замечены огромные очереди. В региональном Минздраве сообщили о нехватке специалистов вследствие роста заболеваемости среди медиков.
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