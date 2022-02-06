ПЦР-тест для тех, кто лечится от коронавируса дольше семи дней, отменен

Повторные ПЦР-тесты будут сдавать не все Фото: Алена Селезнева

Тем, кто лечится от коронавируса 7 и более дней, при выписке из стационара или с амбулаторного лечения не нужно будет сдавать повторный ПЦР-тест. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача России.

Если время лечения меньше недели, то выписка возможна после получения отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем через три дня после положительного результата.

Из стационара пациента могут выписать на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста. Но только в том случае, если человек не проживает в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием (пансионаты для престарелых, детские дома и т.д.), общежитиях и гостиницах.

Кроме этого, сегодня, 6 февраля, вступает в силу еще одно постановление, которое позволяет контактным лицам не уходить на самоизоляцию.

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