80-летний житель Удмуртии нанес ножевые ранения своему знакомому

Ранения потерпевшему пенсионер нанес в грудь Фото: Архив КП

80-летний житель Кезского района распивал спиртные напитки вместе со своим 40-летним знакомым. Потом что-то пошло не так, и завязалась ссора. Пенсионер вышел на кухню, взял нож и дважды ударил им собутыльника.

Потерпевший остался жив и в настоящее время находится в больнице, откуда и поступило сообщение в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в МВД по Удмуртии.

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