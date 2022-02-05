Криминальные новости Ижевска за неделю: трудовое рабство в Глазовском районе и нелегал из Узбекистана, похитивший ребенка

Рассказываем о самых громких происшествиях. Фото: Амир Закиров

Собрали главные криминальные новости Ижевска за неделю: в нашей подборке вы узнаете о самых громких происшествиях.

СЕМЕРЫХ ЧЕЛОВЕК ДЕРЖАЛИ В ТРУДОВОМ РАБСТВЕ

По версии следствия, на одной из производственных баз в Глазовском районе использовался рабский труд не менее 7 жителей Удмуртии и Кировской области. Уголовное дело передано в суд.

НЕЛЕГАЛ ИЗ УЗБЕКИСТАНА ПОХИТИЛ ПОЛУТОРАГОДОВАЛОГО РЕБЕНКА

21-летнего уроженца Узбекистана депортировали на родину за нарушение режима пребывания в России – он три года уклонялся от выезда из страны. История довольно типичная, если бы не одна деталь – как сообщали в региональном управлении СК, мужчина подозревается в похищении 1,5-годовалого ребенка, которое произошло в Ижевске 2 февраля. На следующий день похитителя вместе с ребенком нашли на съемной квартире в Казани и задержали. Он пояснил, что считает мальчика родным сыном.

3 ГОДА КОЛОНИИ ЗА ДВУХ СБИТЫХ ДЕВОЧЕК

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

3 года колонии получил 44-летний мужчина, который сел за руль в нетрезвом состоянии и сбил трех человек на тротуаре, в том числе двух детей. Напомним, ДТП случилось 27 ноября: водитель автомобиля Ford врезался в стоящий Nissan Terrano, после чего выехал на тротуар и сбил двух 5-летних девочек вместе с сопровождавшей их матерью. В результате ДТП здоровью одной из девочек был причинен тяжкий вред.

ЧЛЕНУ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ГРОЗИТ ДО 10 ЛЕТ КОЛОНИИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО И ПОЛУЧЕНИЕ ОТКАТОВ

Члену закупочной комиссии в Ижевске грозит до 10 лет колонии за получение откатов по госконтрактам. В частности, он помог одной коммерческой компании выиграть аукцион и заключить договор на поставку мебели с образовательным учреждением и получил от представителя этой компании процент от суммы сделки.