Имущество подконтрольной экс-главе Удмуртии Соловьеву организации изъяли в пользу государства

Недвижимость изъята в доход государства. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства объекта недвижимости стоимостью более 18 миллионов рублей, принадлежащего организации, подконтрольной бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Формальным учредителем и директором организации являлась дочь Соловьева Евгения Сирик. В 2007-2016 годах Сирик использовала полученные от отца деньги на личные цели, в том числе на поддержку деятельности фирмы.

«Вместе с тем при условии отсутствия у организации самостоятельных финансовых ресурсов на вышеуказанные средства осуществлено строительство производственного здания цеха для розлива минеральной воды», – говорится в сообщении.

Ранее суд обратил в доход государства имущество Александра Соловьева стоимостью свыше 120 млн рублей. Семья политика собиралась обжаловать решение суда.

Напомним, 30 марта 2021 года экс-главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с состоянием здоровья освободили от заключения. Ранее он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений.

После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика. Позже Александр Соловьев попросил суд освободить его от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, суд его ходатайство удовлетворил.

В конце марта текущего года старшая дочь политика рассказала о его состоянии здоровья после встречи с отцом.

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