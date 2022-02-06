Ночь, столб, ДТП: очевидец рассказал об аварии на Воткинском шоссе Удмуртии

Автомобиль пока не увезли с места ДТП Фото: Вячеслав Базанов
В ночь с 5 на 6 февраля на Воткинском шоссе автомобиль ВАЗ-2112 врезалась в столб и повалила его. Об этом сообщил пользователь Вячеслав «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» во «ВКонтакте».
О том, если ли пострадавшие пока не сообщается Фото: Вячеслав Базанов
Он также сообщил, что на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и эвакуатор, но машину так и не достали. О том, пострадал ли водитель легкового автомобиля и были ли в салоне пассажиры пока неизвестно.
мы уточняем подробности происшествия Фото: Вячеслав Базанов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Снегоход с двумя рыбаками застрял на Каме в Удмуртии
Биатлонистка из Удмуртии помогла российской сборной завоевать бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине