Ночь, столб, ДТП: очевидец рассказал об аварии на Воткинском шоссе Удмуртии

Автомобиль пока не увезли с места ДТП Фото: Вячеслав Базанов

В ночь с 5 на 6 февраля на Воткинском шоссе автомобиль ВАЗ-2112 врезалась в столб и повалила его. Об этом сообщил пользователь Вячеслав «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» во «ВКонтакте».

О том, если ли пострадавшие пока не сообщается Фото: Вячеслав Базанов

Он также сообщил, что на месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и эвакуатор, но машину так и не достали. О том, пострадал ли водитель легкового автомобиля и были ли в салоне пассажиры пока неизвестно.

мы уточняем подробности происшествия Фото: Вячеслав Базанов

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