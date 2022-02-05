Снегоход с двумя рыбаками застрял на Каме в Удмуртии

При потеплении наледь на реке превращается в шугу, по которой очень сложно передвигаться: Фото: vk.com/pssur

Накануне, 4 февраля, два рыбака застряли на снегоходе на льду Камы в Воткинском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы республики, мужчины возвращались к своим автомобилям с рыбалки, и в какой-то момент снегоход стал проваливаться в ледяную массу.

Попытки самостоятельно откопать технику не увенчались успехом. На помощь к рыбакам пришли их друзья и спасатели.

Фото: vk.com/pssur

Фото: vk.com/pssur

«Одного из рыбаков спасатели забрали и вывезли к его автомобилю. Второму рыбаку – водителю застрявшего снегохода помогли друзья. И он самостоятельно доехал до берега», – говорится в сообщении.

Поисково-спасательная служба Удмуртии напоминает: при потеплении наледь на реке превращается в шугу, по которой очень сложно передвигаться: снежно-ледяная масса засасывает, как болото. Отправляясь на водоем, необходимо учитывать погодные условия и помнить о правилах безопасности. Если вы все же попали в беду – следует позвонить по единому номеру службы спасения 112.

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